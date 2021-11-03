Уже на следующей неделе ожидается снег

Подмосковных автомобилистов призвали подготовиться к переходу на зимнюю резину. Об этом сообщает АГН "Москва".

Министерство транспорта Московской области посоветовало водителям "переобуться" уже на следующей неделе. Дело в том, что в период с 8 по 14 ноября ожидаются снег и минусовая температура в ночное время.

В Минтрансе напомнили, что менять летнюю резину на зимнюю нужно тогда, когда среднесуточная дневная температура держится на отметке +5°C, а ночная опускается ниже 0°C, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".