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Последствия пандемии ударили по "АвтоВАЗу". Компания заморозила производство. Об этом сообщает пресс-служба "Автостата".
Причиной такого решения стало отсутствие электронных компонентов. Все три сборочные ленты в Тольятти остановились в пятницу, 12 ноября.
Как уточняет телеканал "360", рабочих отправили в простой. Им будут компенсированы две трети зарплаты. "АвтоВАЗ" с весны этого года останавливает производство той или иной модели машины. Причиной тому – проблемы с поставками деталей. Как только ситуация разрешится, производство начнут нагонять с помощью работы в дополнительные часы.
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