"АвтоВАЗ" полностью прекратил производство

Остановка лент произошла 12 ноября

Последствия пандемии ударили по "АвтоВАЗу". Компания заморозила производство. Об этом сообщает пресс-служба "Автостата".

Причиной такого решения стало отсутствие электронных компонентов. Все три сборочные ленты в Тольятти остановились в пятницу, 12 ноября.

Как уточняет телеканал "360", рабочих отправили в простой. Им будут компенсированы две трети зарплаты. "АвтоВАЗ" с весны этого года останавливает производство той или иной модели машины. Причиной тому – проблемы с поставками деталей. Как только ситуация разрешится, производство начнут нагонять с помощью работы в дополнительные часы. 

Источник: Автостат ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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