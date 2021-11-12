Остановка лент произошла 12 ноября

Последствия пандемии ударили по "АвтоВАЗу". Компания заморозила производство. Об этом сообщает пресс-служба "Автостата".

Причиной такого решения стало отсутствие электронных компонентов. Все три сборочные ленты в Тольятти остановились в пятницу, 12 ноября.

Как уточняет телеканал "360", рабочих отправили в простой. Им будут компенсированы две трети зарплаты. "АвтоВАЗ" с весны этого года останавливает производство той или иной модели машины. Причиной тому – проблемы с поставками деталей. Как только ситуация разрешится, производство начнут нагонять с помощью работы в дополнительные часы.