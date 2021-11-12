Граждан РФ лишили хитрости с покупкой машины

Автомобильные дилерские центры в Белоруссии перестали продавать новые транспортные средства россиянам. Как пишет портал Autonews.ru, они пошли на сговор с российскими поставщиками.

Ситуация с ценами на новые автомобили в России сейчас не самая лучшая – на рынке они в дефиците и обложены наценками. Зато в Белоруссии все иначе – склады переполнены новыми авто, причем даже востребованные модели продают, как правило, без надбавочной стоимости. Из-за этого многие россияне ринулись в Минск за новыми машинами, но российским дилерским центрам это не понравилось.

В качестве борьбы с оттоком покупателей они настояли на новой договоренности с белорусами: людям без гражданства или вида на жительство в Белоруссии запрещено покупать в стране автомобили. И многие ведущие автосалоны, включая не только Lada, но и Kia, Renault, Volkswagen и Hyundai, на это согласились, но не совсем честно. В некоторых случаях продавцы советовали покупателям обращаться к родственникам с белорусскими паспортами или просить за небольшое вознаграждение помочь кого-то с покупкой авто. Переоформление автодокументов на гражданина России в белорусском ГИБДД происходит быстро, поэтому схема, за неимением лучшего, оказалась рабочей.

Как сообщает РИА "Новости", подобное в дилерских центрах Белоруссии действительно существует – россиянам отказывают в покупке новых авто, ссылаясь на политику производителя или вовсе не уточняя причину. А вот в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) договоренность с белорусами категорически отрицают.

"В принципе, считаем такую договорённость невозможной в условиях конкурентного рынка", – завили в представители ассоциации.

Автомобильные эксперты считают, что существование сговора нарушает права и закон о защите прав потребителя. Белорусским законодательством не предусмотрено никаких ограничений по продаже товаров определенному кругу лиц – подобное касается и автомобилей.