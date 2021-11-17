Водителям придется чаще расплачиваться за ошибки

Автоэксперты оценили нововведения в сфере регулирования ситуации на дорогах. Недавно российский лидер Владимир Путин решил передать местным властям право налагать штрафные санкции на нарушителей. Специалисты убеждены, что в итоге это приведет к наращиванию объема штрафов.



Российские власти приняли соответствующее решение из-за того, что сотрудникам ГИБДД стало сложно успевать обрабатывать все сведения, поступающие с камер фото– и видеофиксации. На этом фоне было решено наделить региональные власти в ряде случаев устанавливать штрафы и фиксировать правонарушения на дорогах. В тоже время полномочие составлять протоколы на лишение прав останется за работками ГИБДД.

Серьезные перемены в жизни автовладельцев оценил профильный эксперт Сергей Кусов. Он напомнил, что для региональных властей штрафы являются одним из источников пополнения казны. Это значит, что чиновники будут заинтересованы в увеличении объемов штрафных санкций. В частности, на дорогах появится намного больше камер фиксации правонарушений.

Также Кусов отметил, что данное нововведение позволит быстрее вносить изменения в действующие нормы, так как период согласования резко уменьшится. Для водителей это значит, что им чаще придется раскошеливаться и платить за нарушение правил дорожного движения.

К слову, недавно стало известно, что власти планируют компенсировать социальные расходы государства за счет индексации штрафов.