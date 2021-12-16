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Автомобильный эксперт Ян Хайцеэр предупредил россиян об опасности, которая угрожает зимой их машинам.
Специалист заявил, что дороги обильно посыпают реагентами, которые он назвал "страшной смесью". Все это налипает на автомобили и разъедает все "с утроенной силой". Летом, когда на машину попадает только вода и пыль, ситуация не вызывает таких опасений.
Эксперт посоветовал мыть авто не реже раза в неделю, чтобы избавиться от реагентов. В противном случае могут возникнуть и проблемы с электрикой. Так происходит из-за того, что реагенты начинают испаряться и проникают внутрь, отмечает URA.RU.
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