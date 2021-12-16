Раскрыт способ уберечь авто

Автомобильный эксперт Ян Хайцеэр предупредил россиян об опасности, которая угрожает зимой их машинам.

Специалист заявил, что дороги обильно посыпают реагентами, которые он назвал "страшной смесью". Все это налипает на автомобили и разъедает все "с утроенной силой". Летом, когда на машину попадает только вода и пыль, ситуация не вызывает таких опасений.

Эксперт посоветовал мыть авто не реже раза в неделю, чтобы избавиться от реагентов. В противном случае могут возникнуть и проблемы с электрикой. Так происходит из-за того, что реагенты начинают испаряться и проникают внутрь, отмечает URA.RU.