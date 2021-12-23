Сотрудники ГИБДД смогут использовать правовые тонкости по-своему

Принятый в России новый закон об отмене обязательного техосмотра освобождает водителей от штрафов при отсутствии диагностической карты. Тем не менее, в документе есть некоторые тонкости, которые, по мнению эксперта Александра Холодова, могут стать "миной замедленного действия". Своим мнением он поделился с РИА ФАН.

Автоспециалист отметил, что обязательный ТО сохранится для коммерческих авто. К тому же, в документе заложена особенность, которая делает техосмотр обязательным и для автомобилей личного пользования – при смене владельца, сообщает "Радио 1". А учитывая, что россияне в среднем меняют транспортное средство раз в три года, то и процедуру придется проходить каждый раз в таком случае.

Раньше между водителями и сотрудниками ГИБДД существовала негласная договоренность: если внешне исправность транспортного средства вызывает вопросы, но успешно пройден техосмотр, то на дороге работу автомобиля не проверяют. Сейчас же гаишники могут начать активнее пользоваться своим правом изучать работу ТС на месте.

"Это и есть бомба замедленного действия. В любой момент, усилив работу ГИБДД в этом направлении, можно заставить всех автомобилистов опять приехать на станции диагностики", – отметил Холодов.

Единственным вариантом "отбиться" от такой проверки, считает он, станет покупка диагностической карты.