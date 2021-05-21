Выздоровели 9 350 человек: свежая статистика по коронавирусу в России на 21 мая

Выздоровели 9 350 человек: свежая статистика по коронавирусу в России на 21 мая
Фото: Денис Гришкин/АГН Москва
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Тройка антилидеров по COVID-19 осталась прежней

На 21 мая в нашей стране обнаружены 4 983 845 инфицированных. Ушли из жизни 117 739 россиян с диагнозом "коронавирус". При этом, как передает Оперативный штаб, излечились 4 601 120 человек.

Топ-3 по COVID-19 не изменился. За 24 часа  наибольшее число заболевших в Москве – 2 954. В Петербурге выявлено 815 случаев заражения.  Немного меньше их в Подмосковье – 753.

Со вчерашнего дня положительный результат дали 8 937 тестов. Умерли за сутки 389 инфицированных. Избавились от коронавируса 9 350 человек.

Ранее пенсионерам предложили дать денег на защиту здоровья. Специальное пособие должно пойти на покупки средств индивидуальной защиты от инфекционных заболеваний. 

Полина ДОРОЖКИНА

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