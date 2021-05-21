В Подмосковье назвали худшие по заболеваемости коронавирусом округа

За минувшие сутки было выявлено 753 новых случая

В Подмосковье назвали округа, где за последний день было выявлено больше всего зараженных коронавирусом. 

На первом месте – Пушкино, где положительный тест сдали 78 граждан. Далее следует Красногорск – 52 новых заболевших. Замыкает тройку лидеров Балашиха, где инфекцию подцепил 51 человек, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня" с ссылкой на региональный Минздрав.

В Люберцах заразились 50 человек. Ситуация в Орехово-Зуевском округе лучше – 32 новых пациента. 

Всего за сутки в регионе выявили 753 случая заражения. 

Ранее Собянин рассказал о программе вакцинации от коронавируса в Москве. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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