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Свежие данные по COVID-19 в России публикует оперштаб.
За последние сутки выявлено 8 709 случаев коронавируса. От ковида умерло 386 человек. В течение последних 24 часов выздоровели 9 345 пациентов.
Лидирует по заболеваемости коронавирусом российская столица. В Москве на утро 22 мая – 2653 заражения. На второй строчке Петербург с 833 случаями. Третье место занимает Московская область с 775 заболевшими.
За весь период пандемии в России от ковида скончались 118 125 пациентов. Выявлено 4 992 554 заражения. Вылечились 4 610 465 человек.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что в нашей стране могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса.
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