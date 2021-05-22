8 709 новых случаев: статистика по коронавирусу в России на 22 мая

8 709 новых случаев: статистика по коронавирусу в России на 22 мая
Фото: pixabay.com
продолжениеСтатистика по коронавирусу в России на 23 мая
За сутки от ковида умерло 386 заболевших

Свежие данные по COVID-19 в России публикует оперштаб.

За последние сутки выявлено  8 709 случаев коронавируса. От ковида умерло 386 человек. В течение последних 24 часов выздоровели 9 345 пациентов.

Лидирует по заболеваемости коронавирусом российская столица. В Москве на утро 22 мая – 2653 заражения. На второй строчке Петербург с 833 случаями. Третье место занимает Московская область с 775 заболевшими.

За весь период пандемии в России от ковида скончались 118 125 пациентов. Выявлено  4 992 554 заражения. Вылечились 4 610 465  человек.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что в нашей стране могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость238482
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Гость231008
потихоньку быдло освобождает место на планете людям.
цэ гарно
Точно, такой пятак, как укросрань есть кому заселять, как-раз вы и сами земли продали. Жаль, что придется из хранилищь напалм подвозить, чтобы заразу эту выжечь
Гость231008
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потихоньку быдло освобождает место на планете людям.
цэ гарно
Гость243827
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Интересно, сколько ещё лет будут этой статистикой пугать?
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