Пандемия коронавируса может стать вечной – американское СМИ

Пандемия коронавируса может стать вечной – американское СМИ
Фото: pixabay.com
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Угроза исходит от Южной Азии

Автор материала, опубликованного в американском Project Syndicate призвал обратить внимание на происходящее в регионе.

По мнению журналиста, в Южной Азии сейчас – настоящее гуманитарное бедствие огромных масштабов. Распространение коронавируса практически не контролируется, утверждает автор. Между тем в регионе живет четверть населения Земли. Если не взять ситуацию под контроль, с пандемией ковида по всему миру не удастся справиться, и она может стать вечной.

В материале говорится о бедственном положении жителей региона из-за нехватки кислорода в больницах, а также недостаточного числа медиков, из-за чего перед медучреждениями скапливаются огромные очереди.

В Непале – нехватка вакцины. Препарат поставляла в основном Индия, а сейчас поставки прервались. Между тем практически каждый второй житель Непала заражен коронавирусом.

Автор статьи призвал помочь Южной Азии с вакцинацией, дабы избежать угрозы всему миру.

"Бесконтрольное распространение вируса где бы то ни было может привести к появлению еще более смертельно опасных штаммов", – говорится в материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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СтарЫй
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гомосапиенсу пипец
Гость231008
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Гость240364
Япнония и США запустили в Россию новую напасть настырный кровосос: клещи атаковали регионы России
Опять США ! да что ж такое то ! в штаны уже вам открыто срут так нет - еще и клещей запустили.
почему вас тварей так не любят а ?
Гость240364
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Япнония и США запустили в Россию новую напасть настырный кровосос: клещи атаковали регионы России
Гость241411
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Пока можно продавать вакцины и тесты, коронавирус никуда не денется.
Гость241412
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Могущественная Америка, бессильная Россия и тупой Путин
Россия слабее НАТО, США и Китая. Что делать?
Пойти и застрелиться всем любителям НАТы, штатов и Китая)))
Водка, пиво, сало - сила, фуйловирусу - могила
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hi! Рецепт прост...
Могущественная Америка, бессильная Россия и тупой Путин
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Россия слабее НАТО, США и Китая. Что делать?
Гость231212
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Гость228540
send us more and more migrants.........................................
no? then you are nationalist!
Молодец, рисонулся, а сможешь теперь грамотно на русский перевести?
крым наш
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Гость228540
send us more and more migrants.........................................
no? then you are nationalist!
здесь пиши на русском
Гость228540
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send us more and more migrants.........................................
no? then you are nationalist!
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