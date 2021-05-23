Общее число заболевших в стране перевалило за 5 миллионов

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 8 951 человека в России. Всего случаи заражения были зарегистрированы в 83 регионах страны. Данные публикует оперативный штаб.

Больше всего случаев выявлено в Москве – у 2 924 тест показал положительный результат. В Московской области прирост составил 769. Следом идет Санкт-Петербург с 842 зараженными. На третьем месте Ростовская область, где инфекция была обнаружена у 195 человек.

За все время распространения болезни общее количество случаев заражения доросло до 5 001 505.

По данным на 23 мая, за сутки жертвами инфекции стали 357 человек, 7 297 от болезни излечились. Всего в России от COVID-19 скончались 118 482 пациента, а 4 617 762 смогли выздороветь.

В американских СМИ вышла статья, в которой автор бьет тревогу по поводу распространения коронавируса в Южной Азии. Он утверждает, что сейчас инфекция практически неконтролируемо поражает население, и если не взять ситуацию под контроль, пандемия может стать вечной и приобрести у появлению более губительных штаммов.