Ушли из жизни еще 319 человек

Оперативный штаб продолжает информировать о ситуации с коронавирусом. По его данным, за сутки COVID-19 диагностировали у 8 406 россиян. С начала пандемии выявлено 5 009 911 случаев заражения.

В Москве число инфицированных увеличилось на 2 487 человек. Еще 851 горожанин заболел в Санкт-Петербурге. Дополнительно 756 тестов в Подмосковье дали положительный результат.

К 24 мая скончались 118 801 житель нашей страны с диагностированным COVID-19. Со вчерашнего дня умерли 319 зараженных.

Есть и положительные новости. За 24 часа излечились от опасной инфекции 6 450 россиян. Выздоровели за время эпидемии 4 624 212 жителей нашей страны.

Ранее сообщалось, что пандемия COVID-19 по всему миру может стать вечной. Это произойдет, если не взять под контроль ситуацию с распространением инфекции в Южной Азии, где живет четверть населения Земли.

Также в Подмосковье назвали худшие по заболеваемости коронавирусом округа. На первом месте оказался город Пушкино.

