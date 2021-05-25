Власти Якутии ввели обязательную вакцинацию

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Организацию возложили на местных работодателей

Якутские власти приняли решение об обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции для населения. Об этом стало известно сегодня, 25 мая.

Согласно приведенным данным, речь идет о постановлении главврача республики. Организацией вакцинации должны заняться работодатели.

Неисполнение требований местных властей о вакцинации для местного населения влечет штраф от 200 тысяч рублей, передает РИА "Новости".

Егор МАЛКОВ

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Шаман
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В Якутии много шаманов и честных мэров, поэтому она опасна для московского ед-ра. Хотят извести Якутию при помощи продажных наместников.
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