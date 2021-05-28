Заболели еще 9 252 человека: свежая статистика по коронавирусу в России на 28 мая

Заболели еще 9 252 человека: свежая статистика по коронавирусу в России на 28 мая
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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Москва все так же лидирует в антирейтинге

К 28 мая в нашей стране выявлено 5 044 459 случаев заражения. За 24 часа заболели 9 252 россиянина, информирует Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Первой в списке по числу новых инфицированных остается Москва, где таких обнаружено 3 274. Дополнительно 840 тестов на COVID-19 дали положительный результат в Петербурге и 746 в Московской области.

Умерли еще 440 зараженных. Всего за время эпидемии скончались 120 406 инфицированных жителей нашей страны.

Со вчерашнего дня вылечились 9 385 россиян. Избавились от коронавируса 4 661 234 человека.

Тем временем Москва стала одним из мировых лидеров, которые успешно справляются с COVID-19. Российской столице досталось второе место в рейтинге. 

Полина ДОРОЖКИНА

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