В Австрии отказались признавать сертификаты о вакцинации "Спутником V"

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Остальные словацкие документы о прививках в Вене считают законными

В Австрии отказались признать сертификаты о вакцинации "Спутником V". Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел Словакии.

Остальные словацкие документы о прививках в Вене считают законными, передает РИА "Новости" сообщение МИД. 

Ранее посольство РФ назвало причину скандала вокруг "Спутника V" в Словакии. Жители этой европейской страны не могут получить российскую вакцину, так как стали жертвами политической дискредитации, направленной против лекарственного препарата, сказали в дипмиссии РФ.

Полина ДОРОЖКИНА

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