Свежая статистика по коронавирусу в России на 29 мая

Свежая статистика по коронавирусу в России на 29 мая
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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От COVID-19 выздоровели за сутки 9 250 человек

Оперативный штаб рассказал о ситуации с эпидемией коронавируса в России. Так, за сутки врачи выявили 9 289 новых случаев заражения. За все время положительные тесты на инфекцию сдали 5 053 748 россиян.

В Москве заболели 3241 горожан. В Санкт-Петербурге врачи поставили 846 диагнозов "коронавирус". В Подмосковье на самоизоляцию ушли 750 жителей.

Умер за последние 24 часа от COVID-19 401 пациент. За все время эпидемии скончались 120 807 жителей страны.

Выздоровевших за день оказалось 9 250 россиян. Всего с болезнью справились 4 670 484 человек.

Полина ИВАНОВА

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Гость250863
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Гость244204
Ничего. В России внедрят инновационные крематории и все будет <цензура>. Всех переработают
Хотя, кукуруза гнить начнет в зародыше с таким удобрением
Гость250863
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Гость244204
Ничего. В России внедрят инновационные крематории и все будет <цензура>. Всех переработают
Переработают, только вот тебя просто в гадюшник скинут, как биомусор, будешь удобрением на кукурузных плантациях
Гость244204
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Ничего. В России внедрят инновационные крематории и все будет <цензура>. Всех переработают
Гость250077
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Задолбали своей короной, уже два года весь мир как идиоты ходят в намордниках.От любого гриппа ежегодно помирают в разы больше слабые старые люди, и никакого пиара из этого не делали.
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