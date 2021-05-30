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Свежие данные по коронавирусу в России публикует оперштаб. По информации на утро 30 мая 2021 года, за сутки ковидом заболели 9 694 человека. Жертвами вируса стали 355 заразившихся. Выздоровели 7 386 пациентов.
За все время с начала пандемии в России выявлено 5 063 442 случаев ковида. Умерло 121 162 человека, выздоровело 4 677 870.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением относительно обязательной вакцинации от коронавируса. Глава страны считает, что россияне сами должны принимать решение, прививаться или нет.
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