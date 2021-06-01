Скончались 372 человека: свежая статистика по коронавирусу в России на 1 июня

Скончались 372 человека: свежая статистика по коронавирусу в России на 1 июня
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
продолжениеПочему прививку против COVID-19 нужно делать даже переболевшим
Инфекцию подхватили еще 9,5 тысяч жителей страны

На 1 июня количество случаев заражения, как сообщает Оперативный штаб, уже достигло 5 081 417. Скончались 121 873 заболевших, избавиться от COVID-19 удалось 4 693 579 россиянам.

За сутки инфекцию подхватили 9,5 тысяч жителей нашей страны. Умерли за последние 24 часа 372 человека, у которых обнаружили коронавирус. При этом со вчерашнего дня 8 994 соотечественника выздоровели.

Еще 3 669 тестов в Москве дали положительный результат. В Петербурге выявили 817 новых случаев. Дополнительно 743 больных COVID-19 насчитали в Подмосковье. 

Полина ДОРОЖКИНА

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Гость244140
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результаты опубликовала Лела Урушадзе в своей диссертации. Семь из грузинских ученых, в Центре Лугара обнаружены коронавирусы, похожие на эпидемические коронавирусы SARS и MERS, по словам руководителя проекта G-2101 и вирусолога Центра Лугара Лелы Урушадзе.
участвовавших в проекте G-2101, оказались бывшими учеными, занимающимися биологическим оружием, которые ранее работали над созданием биологического оружия. Среди них — директор Лугар центра Паата Имнадзе.
Гость244140
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Насколько помню, располагаются био базы в основном по границе России и Китая.
Если бы в ходе биологических экспериментов удалось выявить уникальность гена той или иной расы и возможности воздействия на него, то с учетом наличия вакцины у себя, можно бюло бы без глобальной войны выиграть раз и навсегда.
Гость244140
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Интересно у привившихся гамалейской отрицавших её до этого сработал вирус "я стал фанатом прививки?", т.е. пережил год скачек "караул" и вдруг офанател.
То что Зику запатентовали (т.е. надо платить за разработки прививок) Рокфелеры давно известно, но "пандемия" не раскрутилась.
Докопались что Ротшильды запатентовали ковид и вот тебе на, кто не слышал про огого еврейскую медицину и почему ни одной вакцины у любимой дочки
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