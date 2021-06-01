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Многие люди, которые уже перенесли коронавирус, считают, что им не нужно делать прививку против этой заразы. Они уверены – от повторного заражения их защитят антитела, появившиеся после болезни.
Главный врач Московской областной больницы Владимир Мануйлов заявил, что через полгода после выздоровления каждый переболевший COVID-19 должен пойти на вакцинацию.
По словам специалиста, столкнувшимся с заразой нельзя ориентироваться на наличие иммуноглобулинов, благодаря которым вырабатывается иммунитет. Дело в том, что в последнее время коронавирус начал активно мутировать.
То есть если человек повторно столкнулся с COVID-19, то тип нового вируса будет скорее всего отличаться от предыдущего, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Что касается прививки, то она будет действовать на общие свойства болезни.
Ранее Владимир Путин высказался об обязательной вакцинации в России.
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