Медик назвал причины противопоказания

Новая российская вакцина "КовиВак", которую разработали в Центре имени Чумакова, стала третьим препаратом, поступившим в оборот. По словам медиков, прививка остается главным противодействием коронавирусной инфекции.

Вакцинация препаратом запрещена для детей, а также страдающих хроническими заболеваниями в стадии обострениями, и тех, у кого выявлена тяжелая аллергия после введения начального компонента. В исключение попали также кормящие и беременные женщины.

Как отметил врач-инфекционист Илья Акинфеев, противопоказания для беременных вызваны отсутствием исследования воздействия препарата на организм женщины, носящей плод. Пока что действуют базовые рекомендации: окружение беременной должно быть вакцинировано для наличия антител. Речь идет о коллективном иммунитете, передает МИР24.