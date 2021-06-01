Инфекционист объяснил правила вакцинации для беременных

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Медик назвал причины противопоказания

Новая российская вакцина "КовиВак", которую разработали в Центре имени Чумакова, стала третьим препаратом, поступившим в оборот. По словам медиков, прививка остается главным противодействием коронавирусной инфекции.

Вакцинация препаратом запрещена для детей, а также страдающих хроническими заболеваниями в стадии обострениями, и тех, у кого выявлена тяжелая аллергия после введения начального компонента. В исключение попали также кормящие и беременные женщины.

Как отметил врач-инфекционист Илья Акинфеев, противопоказания для беременных вызваны отсутствием исследования воздействия препарата на организм женщины, носящей плод. Пока что действуют базовые рекомендации: окружение беременной должно быть вакцинировано для наличия антител. Речь идет о коллективном иммунитете, передает МИР24.

Егор МАЛКОВ

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