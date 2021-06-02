Выздоровели 9 020 человек: свежая статистика по коронавирусу в России на 2 июня

Выздоровели 9 020 человек: свежая статистика по коронавирусу в России на 2 июня
Фото: Aleksander Polyakov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
продолжениеРоссиян предупредили о новой пандемии
Оперштаб опубликовал новые данные по COVID-19

За 24 часа, по свежей статистике, в России 8 832 теста на коронавирус дали положительный результат.  С начала пандемии заболели 5 090 249 жителей нашей страны.

В Москве выявлено дополнительно 2 842 случая заражения. Инфицированных в Петербурге стало больше на 828 горожан. Еще у 761 человека в Московской области диагностировали COVID-19.

Со вчерашнего дня умерли 304 заболевших. За время эпидемии ушли из жизни  122 267 россиян с коронавирусом.

Одолели инфекцию за сутки 9 020 человек. Полностью избавились от нее 4 702 599 жителей нашей страны.

Накануне стало известно, почему вакцинироваться от COVID-19 нужно и переболевшим. Ориентироваться на наличие иммуноглобулинов, благодаря которым вырабатывается иммунитет, не стоит, так как в последнее время инфекция начала активно мутировать.

Ранее сообщалось, что в Дании опасаются обострения эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Власти страны запретили российским болельщикам приезжать на чемпионат Европы, так как не признают наши вакцины. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость248311
Пожаловаться Ответить
выздоровели в крематрии.
1
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей