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Со вчерашнего дня коронавирус диагностировали у 8 933 россиян. Ушли из жизни за 24 часа, по информации Оперативного штаба, 393 человека, выздоровели 9 383.
К 3 июня заболели 5 099 122 жителя нашей страны. Число жертв пандемии достигло 122 560. Излечились от коронавируса 4 711 982 россиянина.
Накануне жителей нашей страны предупредили о новой пандемии. Время показало, что уровень подготовки РФ к эпидемическим шокам оказался одним из самых лучших в мире, однако на COVID-19 испытания не закончатся.
Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"
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