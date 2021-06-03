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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда будут сняты последние ограничения по COVID-19, связанные с массовыми мероприятиями. По словам госдеятеля, это произойдет ближе к осени.
Собянин объяснил, что к этому времени у жителей Москвы сформируется коллективный иммунитет. Данный показатель позволит отказаться от действующего ограничения, передает "Интерфакс".
Градоначальник заявил – остались только профилактические меры. Все остальные запреты уже были отменены, пишет URA.RU.
Он отметил, что около года столица живет в нормальном режиме.
Напомним, ограничения на проведение публичных мероприятий были введены в начале 2020 года из-за пандемии COVID-19.
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