В Москве готовятся к снятию последних коронавирусных ограничений

В скором времени массовые мероприятия будут проходить в прежнем формате

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда будут сняты последние ограничения по COVID-19, связанные с массовыми мероприятиями. По словам госдеятеля, это произойдет ближе к осени.

Собянин объяснил, что к этому времени у жителей Москвы сформируется коллективный иммунитет. Данный показатель позволит отказаться от действующего ограничения, передает "Интерфакс".

Градоначальник заявил – остались только профилактические меры. Все остальные запреты уже были отменены, пишет URA.RU.

Он отметил, что около года столица живет в нормальном режиме.

Напомним, ограничения на проведение публичных мероприятий были введены в начале 2020 года из-за пандемии COVID-19. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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