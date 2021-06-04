Вылечились еще 8 530 человек

Оперштаб проинформировал о ситуации с коронавирусом в нашей стране. По его данным, за 24 часа заболели 8 947 россиян. Число инфицированных в нашей стране с начала пандемии составило 5 108 129.

В Москве диагноз "COVID-19" поставили дополнительно 2 817 горожанам. Еще 834 случая заражения выявлено в Петербурге. Со вчерашнего дня в Московской области 766 тестов дали положительный результат.

За сутки умерли 377 россиян с коронавирусом. В целом скончались 123 037 инфицированных жителей нашей страны.

Избавились от COVID-19 еще 8 530 человек. Полностью вылечились с начала эпидемии 4 720 512 соотечественников.

Тем временем Турция упростила правила въезда россиян, ужесточенные из-за пандемии. Желающие посетить эту страну не должны предоставлять справку об отрицательном результате теста на наличие коронавируса, сделанного за 72 часа до прибытия.