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Оперштаб проинформировал о ситуации с коронавирусом в нашей стране. По его данным, за 24 часа заболели 8 947 россиян. Число инфицированных в нашей стране с начала пандемии составило 5 108 129.
В Москве диагноз "COVID-19" поставили дополнительно 2 817 горожанам. Еще 834 случая заражения выявлено в Петербурге. Со вчерашнего дня в Московской области 766 тестов дали положительный результат.
За сутки умерли 377 россиян с коронавирусом. В целом скончались 123 037 инфицированных жителей нашей страны.
Избавились от COVID-19 еще 8 530 человек. Полностью вылечились с начала эпидемии 4 720 512 соотечественников.
Тем временем Турция упростила правила въезда россиян, ужесточенные из-за пандемии. Желающие посетить эту страну не должны предоставлять справку об отрицательном результате теста на наличие коронавируса, сделанного за 72 часа до прибытия.
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