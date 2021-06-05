Свежая статистика по коронавирусу на 5 июня

Свежая статистика по коронавирусу на 5 июня
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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От COVID-19 умерли 399 человек

В России за сутки коронавирус выявили у 9 145 человек. За все время эпидемии заразились 5 117 274 жителей страны. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Москве положительные тесты на инфекцию сдали 2897 горожан. В Санкт-Петербурге заболели 857 россиян. В Подмосковье врачи зафиксировали 775 новых случаев заражения COVID-19.

Умерли за последние 24 часа 399 пациентов. За все время скончались 123 436 россиян.

Выздоровевших за последние сутки оказалось 8 565 человек. Всего болезнь побороли 4 729 077 жителей страны. 

Полина ИВАНОВА

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