Свежая статистика по коронавирусу на 6 июня

Свежая статистика по коронавирусу на 6 июня
Фото: pixabay.com
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Вирус унес жизни еще 351 человека

За прошедшие сутки в России было выявлено 9 163 новых заболевших коронавирусом. Общее число зараженных за весь период пандемии достигло 5 126 437 человек. 

По данным Оперативного штаба, в столице заразилось 2936 граждан. На втором месте расположен Санкт-Петербург – 861 новый случай. Еще 773 положительных теста сдали жители Подмосковья.

За сутки от последствий вируса скончался 351 пациент. За все время жертвами инфекции стали 123 787 человек. 

Полностью победить болезнь смогли 7 369 граждан, а за весь период пандемии коронавирусом переболело уже 4 736 446 жителей нашей страны. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Турция упростила правила въезда для вакцинированных россиян. Теперь желающие посетить не должны предоставлять справку об отрицательном результате теста на COVID-19.

Юлия МИХАЙЛОВА

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