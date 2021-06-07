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За сутки в России выявлено 9 429 случаев заражения. В целом за время эпидемии поставлено 5 135 866 диагнозов "коронавирус", передает Оперативный штаб.
Со вчерашнего дня умерли 330 зараженных. Число жертв инфекции в нашей стране достигло 124 117.
Победили в борьбе с коронавирусом еще 6 756 человек. Всего выздоровели 4 743 202 жителя нашей страны, у которых диагностировали COVID-19.
На днях сообщалось, что Россия оказалась в тотальной зависимости от импорта важного продукта для вакцин. В нашей стране такого производства этого ингредиента нет.
Инцидент привел к утечке воды на полуостров
Однако Токио не обладает подобным военным потенциалом