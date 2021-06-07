Лидирует по числу новых заболевших Москва

За сутки в России выявлено 9 429 случаев заражения. В целом за время эпидемии поставлено 5 135 866 диагнозов "коронавирус", передает Оперативный штаб.

Москва продолжает лидировать по числу новых заболевших. В столице за 24 часа обнаружены 3 266 инфицированных.

В Петербурге ситуация немного лучше. Там COVID-19 подтвердился дополнительно у 854 горожан.

Еще 787 тестов в Московской области дали положительный результат.

Со вчерашнего дня умерли 330 зараженных. Число жертв инфекции в нашей стране достигло 124 117.

Победили в борьбе с коронавирусом еще 6 756 человек. Всего выздоровели 4 743 202 жителя нашей страны, у которых диагностировали COVID-19.

На днях сообщалось, что Россия оказалась в тотальной зависимости от импорта важного продукта для вакцин. В нашей стране такого производства этого ингредиента нет.