Умерли 330 человек: свежая статистика по коронавирусу в России на 7 июня

Умерли 330 человек: свежая статистика по коронавирусу в России на 7 июня
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН Москва
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Лидирует по числу новых заболевших Москва

За сутки в России выявлено 9 429 случаев заражения. В целом за время эпидемии поставлено 5 135 866 диагнозов "коронавирус", передает Оперативный штаб.

  • Москва продолжает лидировать по числу новых заболевших. В столице за 24 часа обнаружены 3 266 инфицированных.
  • В Петербурге ситуация немного лучше. Там COVID-19 подтвердился дополнительно у 854 горожан.
  • Еще 787 тестов в Московской области дали положительный результат.

Со вчерашнего дня умерли 330 зараженных. Число жертв инфекции в нашей стране достигло 124 117.

Победили в борьбе с коронавирусом еще 6 756 человек. Всего выздоровели 4 743 202 жителя нашей страны, у которых диагностировали COVID-19.

На днях сообщалось, что Россия оказалась в тотальной зависимости от импорта важного продукта для вакцин. В нашей стране такого производства этого ингредиента нет. 

Полина ДОРОЖКИНА

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