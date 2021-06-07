Курс рубля
- ФНБ без доллара: что делать с валютными накоплениями
- Опаснее инфляции: экономист предупредил о последствиях нового решения Минфина по доллару
- Рубль преодолел важный психологический барьер - экономист
780 новости
Власти Словакии собираются разрешить иностранцам, сделавшим прививку против COVID-19 российским препаратом "Спутник V", свободно въезжать в страну.
Такое заявление прозвучало в эфире местного радио.
Сообщается, что МИД Словакии порекомендовало властям пускать в страну людей, имеющих справку о вакцинации "Спутником V", передает "РЕН ТВ".
Напомним, в марте в страну поступила первая партия российского препарата. В конце мая использование нашей вакцины было одобрено. Прививочная кампания в Словакии стартует с седьмого июня.
Ранее стало известно о том, что Турция упростила правила въезда для россиян.
Инцидент привел к утечке воды на полуостров
Однако Токио не обладает подобным военным потенциалом