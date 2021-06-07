В одну из стран Европы начнут пускать привитых "Спутником V"

Недавно препарат был одобрен местными властями

Власти Словакии собираются разрешить иностранцам, сделавшим прививку против COVID-19 российским препаратом "Спутник V", свободно въезжать в страну.

Такое заявление прозвучало в эфире местного радио.

Сообщается, что МИД Словакии порекомендовало властям пускать в страну людей, имеющих справку о вакцинации "Спутником V", передает "РЕН ТВ".

Напомним, в марте в страну поступила первая партия российского препарата. В конце мая использование нашей вакцины было одобрено. Прививочная кампания в Словакии стартует с седьмого июня. 

Ранее стало известно о том, что Турция упростила правила въезда для россиян. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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