Недавно препарат был одобрен местными властями

Власти Словакии собираются разрешить иностранцам, сделавшим прививку против COVID-19 российским препаратом "Спутник V", свободно въезжать в страну.

Такое заявление прозвучало в эфире местного радио.

Сообщается, что МИД Словакии порекомендовало властям пускать в страну людей, имеющих справку о вакцинации "Спутником V", передает "РЕН ТВ".

Напомним, в марте в страну поступила первая партия российского препарата. В конце мая использование нашей вакцины было одобрено. Прививочная кампания в Словакии стартует с седьмого июня.

Ранее стало известно о том, что Турция упростила правила въезда для россиян.