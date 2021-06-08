Жертвами COVID-19 в стране уже стали 124 496 человек

На 8 июня число инфицированных в России составило 5 145 843. При этом только за последние 24 часа, по статистике Оперштаба, заразились 9 977 соотечественников.

Тройка регионов с более неблагоприятной ситуацией по распространению осталась та же. Первую строчку в списке занимает Москва, где за сутки COVID-19 подхватили 3 817 горожан.

К счастью, не догоняет столицу Петербург. Там заболевших заметно меньше - 846.

Третье место в антирейтинге за Московской областью. В ней инфекцию обнаружили дополнительно у 776 жителей.

Жертвами COVID-19 в нашей стране уже стали 124 496 человек. Со вчерашнего дня скончались 379 россиян с диагностированным коронавирусом.

Еще 8 883 россиянина избавились от опасной инфекции. Полностью излечились на сегодня 4 752 085 соотечественников.

Ранее ученые рассказали о новых опасных последствиях коронавируса. Здоровью и жизни людей грозит еще одна проблема.

