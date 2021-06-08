Политик раскритиковал администрацию президента

Бывший министр здравоохранения Бразилии, депутат Александр Падилья заявил, что сожалеет из-за решения федерального регулятора разрешить для импорта количество доз "Спутник V", которого, по мнению парламентария, явно не хватит на все население.

Ранее регулятор Anvisa вынес одобрительное решение по ввозу "Спутника", утвердив некоторые ограничения по объему. Для контроля иммунизации и побочных эффектов надзорные ведомства ограничили первоначальную поставку – количества доз хватило лишь на иммунизацию 1% всего населения Бразилии из всех регионов, подавших заявку на препарат.

Остальные партии, отмечают в Anvisa, будут согласованы лишь после первой поставки и сбора информации по иммунизации населения.

Как считает Падилья, страна сможет достигнуть эффективной вакцинации местного населения с помощью "Спутника", однако ограничение на количество доз стало "ошибкой".

По мнению бразильского политика, администрация президента Жаира Болсонару должна была действовать инициативнее при оформлении документации, подтверждающей безопасность российского препарата. Изначально Бразилия получила предложение о "Спутнике V" в августе 2020 года. – за это время, полагает депутат, власти бы успели сформировать комитет по обмену данными для прояснений любых сомнений.

"Этого не произошло", – подытожил бывший министр в интервью РИА "Новости".



Как отмечает источник, ранее власти северо-восточных штатов Бразилии пожаловались на ограничение первых объемов поставок российской вакцины.

Минздрав США заявлял в своем годовом отчете, что убеждал Бразилию отказаться от использования "Спутника V".