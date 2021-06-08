Названы худшие округа по COVID-19 в Подмосковье

Всего за сутки заболели 776 жителей региона

Телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб" опубликовал свежие данные, отражающие эпидемиологическую обстановку в регионе.

В соответствии со статистикой, наиболее напряженная ситуация наблюдается в Ленинском округе. Там вирус за сутки подхватили 130 человек.

На втором месте по количеству заболевших – Одинцово. Еще 113 жителей города заболели COVID-19.

Замыкает тройку лидеров Раменское. Там коронавирусом заразились 96 человек.

В Бронницах, Власихе, Дубне, Звездном городке, Кашире, Котельниках, Красноармейске и некоторых других городах количество заболевших осталось без изменений. 

Всего за сутки выявлено 776 новых случаев заболевания COVID-19, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее "Утро.ру" опубликовало свежую статистику по коронавирусу в России на 8 июня. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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