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Телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб" опубликовал свежие данные, отражающие эпидемиологическую обстановку в регионе.
В соответствии со статистикой, наиболее напряженная ситуация наблюдается в Ленинском округе. Там вирус за сутки подхватили 130 человек.
На втором месте по количеству заболевших – Одинцово. Еще 113 жителей города заболели COVID-19.
Замыкает тройку лидеров Раменское. Там коронавирусом заразились 96 человек.
В Бронницах, Власихе, Дубне, Звездном городке, Кашире, Котельниках, Красноармейске и некоторых других городах количество заболевших осталось без изменений.
Всего за сутки выявлено 776 новых случаев заболевания COVID-19, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ранее "Утро.ру" опубликовало свежую статистику по коронавирусу в России на 8 июня.
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