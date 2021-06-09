Избавились от опасной инфекции еще 9 814 человек

За сутки коронавирус диагностировали у 10 407 россиян. В целом с начала пандемии, по данным Оперативного штаба, заболели 5 156 250 жителей нашей страны.

В Москве за последние 24 часа выявлено 4 124 случая заражения. Еще 852 инфицированных обнаружены в Петербурге. Дополнительно 781 тест на COVID-19 в Московской области дали положительный результат.

Умерли от коронавируса за время эпидемии 124 895 россиян. Со вчерашнего дня ушли из жизни 399 заболевших.

Излечились от COVID-19 еще 9 814 человек. Число выздоровевших к 9 июня достигло 4 761 899.

Накануне были названы худшие округа по коронавирусу в Подмосковье. Самая напряженная ситуация наблюдается в Ленинском округе, где инфекцию за сутки подхватили 130 человек.