Еще 10 407 заболевших: свежая статистика по коронавирусу в России на 9 июня

Еще 10 407 заболевших: свежая статистика по коронавирусу в России на 9 июня
Фото: Кирилл Зыков /АГН Москва
Избавились от опасной инфекции еще 9 814 человек

За сутки коронавирус диагностировали у 10 407 россиян. В целом с начала пандемии, по данным Оперативного штаба, заболели 5 156 250 жителей нашей страны.

В Москве за последние 24 часа выявлено 4 124 случая заражения. Еще 852 инфицированных обнаружены в Петербурге. Дополнительно 781 тест на COVID-19 в Московской области дали положительный результат.

Умерли от коронавируса за время эпидемии 124 895 россиян. Со вчерашнего дня ушли из жизни 399 заболевших.

Излечились от COVID-19 еще 9 814 человек.  Число выздоровевших к 9 июня достигло 4 761 899.

Накануне были названы худшие округа по коронавирусу в Подмосковье. Самая напряженная ситуация наблюдается в Ленинском округе, где инфекцию за сутки подхватили 130 человек.

Полина ДОРОЖКИНА

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