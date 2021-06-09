Российская столица снова столкнулась с большим количеством зараженных

Контроль за ношением масок и перчаток в Москве собираются усилить. Об этом сообщили в Госконтроле.

Поводом для ужесточения требований стал рекорд по количеству заражений в столице за сутки – было зарегистрировано 4 124 случая. Подобного не фиксировали в городе с января.

Как заявили в Госконтроле, в Москве серьезно ухудшается эпидемиологическая ситуация. Теперь за соблюдением противокоронавирусных мер в общественных местах будут следить тщательней, пишет РИА "Новости". В особенности контроль усилят в общественном транспорте, метрополитенах, торговых и развлекательных центрах.

Граждан обязуют носить маски и перчатки, в организациях усилят контроль за соблюдением требований по COVID – по заявлению контролирующего органа, это поможет избежать введения новых коронавирусных ограничений. За нарушение требований предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч рублей.

Ранее Серегей Собянин объявлял, что в Москве готовятся к снятию последних мер против распространения COVID-19. Планировалось, что ограничения снимут ближе к осени.