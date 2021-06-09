Собянин напомнил о сложной ситуации с ковидом и необходимости соблюдения санитарных норм

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Глава столицы Сергей Собянин обратился к рестораторам во время
вручения благодарностей работникам предприятий ресторанной отрасли Москвы.
Градоначальник напомнил, насколько важно соблюдение санитарных норм на фоне
сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом и призвал сообща обеспечивать
безопасность жителей города и поддержать экономику.
Сейчас в столице задействовано порядка 10 тысяч больничных коек, и число продолжает расти.
"К сожалению, ситуация продолжает оставаться сложной. Мы видим день ото дня новые случаи заболевания ковидом", – подчеркнул Собянин.
Мэр Москвы также оценил вероятность нового локдауна на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Собянин заверил, что столичные власти не собираются вводить жесткие ограничения.
Также глава столицы напомнил о важности вакцинации от ковида. Это – "хорошая защита" от вируса, отметил Собянин и призвал как можно быстрее сделать прививку.
По данным на 9 июня 2021 года в Москве выявлено 4124 случаев коронавируса. В целом по стране за сутки заболели 10 407 человек.
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