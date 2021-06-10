Курс рубля
- ФНБ без доллара: что делать с валютными накоплениями
- Опаснее инфляции: экономист предупредил о последствиях нового решения Минфина по доллару
- Рубль преодолел важный психологический барьер - экономист
Оперативный штаб сообщает, что со вчерашнего дня в России инфекцию подхватили 11 699 жителей. Впервые с начала марта количество заболевших в стране превысило 11,6 тысяч. Всего на 10 июня в нашей стране было зарегистрировано 5 167 949 зараженных.
Дополнительно 5 245 заболевших оказалось в Москве – подобных значений не мыло в столице с января. На 859 стало больше положительных тестов на COVID-19 в Петербурге. Еще у 801 человека в Московской области диагностирован коронавирус.
Умерли за сутки 383 инфицированных жителей нашей страны. За время эпидемии скончались в целом 125 278 россиян.
Выздоровели еще 10 096 пациентов. Избавились от COVID-19 с начала пандемии 4 771 995 человек.
Накануне сообщалось, что в Москве ужесточают требования к
гражданам из-за коронавируса. В столице России снова зафиксирован большой
прирост зараженных.
Глава РФ сообщил о сокращении подлетного времени ракет альянса к Москве до 10 минут
Действия Киева с большой долей вероятности приведут к блокировке российского газопровода