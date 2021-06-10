Новый рекорд по Москве: свежая статистика по коронавирусу в России на 10 июня

Новый рекорд по Москве: свежая статистика по коронавирусу в России на 10 июня
Фото: Денис Гришкин/АГН Москва
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За сутки умерли 383 человека

Оперативный штаб сообщает, что со вчерашнего дня в России инфекцию подхватили 11 699 жителей. Впервые с начала марта количество заболевших в стране превысило 11,6 тысяч. Всего на 10 июня в нашей стране было зарегистрировано 5 167 949 зараженных.

Дополнительно 5 245 заболевших оказалось в Москве – подобных значений не мыло в столице с января. На 859 стало больше положительных тестов на COVID-19 в Петербурге. Еще у 801 человека в Московской области диагностирован коронавирус.

Умерли за сутки 383 инфицированных жителей нашей страны. За время эпидемии скончались в целом 125 278 россиян.

Выздоровели еще 10 096 пациентов. Избавились от COVID-19 с начала пандемии 4 771 995 человек.

Накануне сообщалось, что в Москве ужесточают требования к гражданам из-за коронавируса. В столице России снова зафиксирован большой прирост зараженных.  

Полина ДОРОЖКИНА

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