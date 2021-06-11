Выздоровели 10 188 человек: свежая статистика по коронавирусу в России на 11 июня

Выздоровели 10 188 человек: свежая статистика по коронавирусу в России на 11 июня
Фото: Денис Гришкин/АГН Москва
Скончались еще 396 инфицированных

Оперативный штаб сообщает, что со вчерашнего дня в России инфекцию подхватили 12 505 жителей. Всего на 10 июня в нашей стране были обнаружены 5 180 454 зараженных.

Дополнительно 5 853 заболевших оказалось в Москве. На 863 стало больше положительных тестов на COVID-19 в Петербурге. Еще у 837 человек в Московской диагностирован коронавирус.

Умерли за сутки 396 инфицированных жителей нашей страны. За время эпидемии скончались в целом 125 674 россиянина.

Выздоровели еще 10 188 пациентов. Избавились от COVID-19 с начала пандемии 4 782 183 человека.

Тем временем Россия открыла авиасообщение сразу с восемью странами, закрытое из-за пандемии. Снова можно улететь в четыре европейских государства, и не только.

Ранее стало известно, что переболевшие коронавирусом россияне смогут получить налоговый вычет. Им вернут часть денег, потраченных на восстановления после болезни.  

Полина ДОРОЖКИНА

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