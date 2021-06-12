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На утро 12 июня от коронавируса скончались 399 человек. По информации оперштаба, за прошедшие сутки зарегистрировано 13 510 случаев ковида в России. Избавились от вируса 9 986 пациентов.
Всего за период с начала пандемии коронавируса в России зафиксировано 5 193 964 случая. Скончались 126 073 человека, выздоровели 4 792 169 пациентов.
Ситуация с ковидом в Москве остается сложной. В преддверии длинных выходных по случаю Дня России – 2021 власти предупредили, что в столице усилят контроль соблюдения масочно-перчаточного режима.
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