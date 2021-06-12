Опубликованы последние данные по ковиду в Москве и России

На утро 12 июня от коронавируса скончались 399 человек. По информации оперштаба, за прошедшие сутки зарегистрировано 13 510 случаев ковида в России. Избавились от вируса 9 986 пациентов.

Москва по-прежнему занимает первое место по ковидной статистике в стране. Здесь за последние 24 часа заболели 6701 человек.

На втором месте Московская область с 889 заболевшими.

На третьей строчке коронавирусного рейтинга – Питер. В Северной столице ковидом заразились 867 граждан.

Всего за период с начала пандемии коронавируса в России зафиксировано 5 193 964 случая. Скончались 126 073 человека, выздоровели 4 792 169 пациентов.

Ситуация с ковидом в Москве остается сложной. В преддверии длинных выходных по случаю Дня России – 2021 власти предупредили, что в столице усилят контроль соблюдения масочно-перчаточного режима.