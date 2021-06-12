Собянин продлил выходные в Москве для остановки роста заболеваемости коронавирусом

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Сергей Собянин объявил о продлении длинных выходных в
Москве. Об этом говорится на официальном сайте. По решению столичных властей,
выходные продлятся до 20 июня. Градоначальник подчеркнул, что в нерабочие дни
заработная плата москвичей сохранится.
Решение о продлении выходных было принято, чтобы справиться с ростом заболеваемости коронавирусом в городе. Собянин подписал указ № 29-УМ от 12.06.2021 "О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ"
"Таким образом, "длинные выходные" в Москве продлятся 9 дней – с 12 по 20 июня 2021 г. Это решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям)",
– говорится в сообщении.
На этот период будет приостановлена работа детских игровых комнат, а также фудкортов в столичных ТЦ.
Обслуживать посетителей в ночное время с 23.00 до 6.00 на это время запрещается в организациях общепита, а также ночных клубах. Исключение – еда навынос.
В парках закроют все развлечения, можно будет только гулять, сообщил Собянин.
"Длинные выходные" помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый из нас проявит в эти дни максимальную осторожность. И конечно, надо активнее вакцинироваться", – заключил мэр.
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