Вероятность продления выходных по всей России из-за ковида оценили в Кремле

В Москве нерабочими сделали дни до 20 июня

Пресс-секретарь президента прокомментировал возможность распространения длинных выходных на всю страну. Дмитрий Песков пообщался с журналистами и отметил, что на федеральном уровне таких решений нет. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении выходных дней до 20 июня, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом. Ночное обслуживания в заведениях общепита, а также ночных клубах на этот период будет запрещено. В парках можно будет только гулять – прокатиться на аттракционах и т.д. не получится. Подробнее о новых ограничениях в Москве – в нашем материале.