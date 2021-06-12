Вероятность продления выходных по всей России из-за ковида оценили в Кремле

В Москве нерабочими сделали дни до 20 июня

Пресс-секретарь президента прокомментировал возможность распространения длинных выходных на всю страну. Дмитрий Песков пообщался с журналистами и отметил, что на федеральном уровне таких решений нет. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении выходных дней до 20 июня, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом. Ночное обслуживания в заведениях общепита, а также ночных клубах на этот период будет запрещено. В парках можно будет только гулять – прокатиться на аттракционах и т.д. не получится. Подробнее о новых ограничениях в Москве – в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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