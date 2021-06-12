Самые распространенные на сегодняшний день назвали британские ученые

Сотрудники Королевского колледжа Лондона провели исследование и пришли к выводу, что симптомы ковида изменились. Это произошло из-за появления новых штаммов.



Так, профессор Тим Спектор предупредил, что индийский штамм коронавируса похож на обычную простуду. Среди симптомов боль в горле и головная боль. Поэтому многие заразившиеся даже не подозревают об этом и продолжают вести привычную жизнь, распространяя вирус. Чтобы этого избежать, ученый призвал при появлении тревожных признаков сделать тест, чтобы узнать, не ковид ли это.

Между тем британская Национальная служба здравоохранения продолжает считать основными симптомами коронавируса потерю обоняния, вкуса, кашель и лихорадку. Об этом пишет издание Mirror.