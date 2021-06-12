Доля молодых пациентов с Covid-19 составляет уже почти треть – данные оперштаба

Ситуация с коронавирусом в Москве остается серьезной

В оперштабе озвучили последние данные по ковиду в столице. За последнее время существенно увеличилось число тех, кто тяжело переносит коронавирус. Таких больных стало на 30% больше. На ИВЛ в столичных больницах сейчас 498 человек.

За последние два месяца на 35% выросло число молодых людей, заболевших ковидом (от 18 до 35 лет). Это почти треть от общего количества пациентов с вирусом. Решение ограничить работу общественных мест, принятое ранее мэром Сергеем Собяниным, связано и с этим.

Сейчас в больницах разворачивают дополнительные койки, но если заболеваемость и дальше будет расти, справиться с наплывом пациентов медикам будет чрезвычайно сложно. Сегодня в Москве около 14 тысяч коек для коронавирусных пациентов. Заполнено уже порядка 78%. Планируется, что 15 июня к приему больных с вирусом вернется ГКБ №15 им. О.М. Филатова, это еще 2 тысячи мест. Планируется перепрофилировать 5 поликлиник. На следующей неделе КТ-центров будет уже 30.

Чтобы жизнь скорее вернулась в привычное русло, стоит проводить больше времени дома и на время отказаться от массовых мероприятий. Крайне важно вакцинироваться. Медики призывают сделать прививку на выходных. Сегодня привиться можно там, где удобно: в поликлинике, парке и даже в ТЦ.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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