Свежая статистика по коронавирусу на 13 июня

Свежая статистика по коронавирусу на 13 июня
Yuttachai Kongprasert/www.globallookpress.com
Скончались еще 357 человек

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщает, что за прошедшие сутки болезнь подхватили 14 723 жителя. По последним данным, на 13 июня в России выявлено 5 208 687 зараженных.

7 704 случая выявлено в Москве. Второе место занимает Московская область, где за день инфекция подтвердилась у 953 жителей. В Санкт-Петербурге за сутки коронавирус диагностировали у 862 человек.

За прошедшие сутки зафиксировали 357 случаев летального исхода. Всего с начала эпидемии скончались 126 430 россиян.

Успешно излечились от инфекции 9 166 пациентов. За все время от коронавируса смогли избавиться 4 801 335 жителей РФ.

Напомним, в Москве объявлено о продлении выходных дней из-за тяжелой эпидемиологической обстановки. Глава города Сергей Собянин заявил, что период с 16 по 20 июня в российской столице объявлен нерабочим.

Ранее специалисты из Королевского колледжа в Лондоне заявили, что симптомы коронавирусной инфекции изменились в результате мутации самого SARS-CoV-2. Как отметили британские медики, индийский штамм напоминает по симптоматике обычную простуду, которая сопровождается неприятными ощущениями в горле, и головной болью.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Кто выжил при крушении МН17: очевидец рассказал об увиденном

С места крушения лайнера мальчик вынес необычных пассажиров рейса

Озвучена стратегия НАТО по уничтожению России

Западный обозреватель рассказал о главном преимуществе Пентагона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей