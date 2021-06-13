Скончались еще 357 человек

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщает, что за прошедшие сутки болезнь подхватили 14 723 жителя. По последним данным, на 13 июня в России выявлено 5 208 687 зараженных.

7 704 случая выявлено в Москве. Второе место занимает Московская область, где за день инфекция подтвердилась у 953 жителей. В Санкт-Петербурге за сутки коронавирус диагностировали у 862 человек.

За прошедшие сутки зафиксировали 357 случаев летального исхода. Всего с начала эпидемии скончались 126 430 россиян.

Успешно излечились от инфекции 9 166 пациентов. За все время от коронавируса смогли избавиться 4 801 335 жителей РФ.

Напомним, в Москве объявлено о продлении выходных дней из-за тяжелой эпидемиологической обстановки. Глава города Сергей Собянин заявил, что период с 16 по 20 июня в российской столице объявлен нерабочим.

Ранее специалисты из Королевского колледжа в Лондоне заявили, что симптомы коронавирусной инфекции изменились в результате мутации самого SARS-CoV-2. Как отметили британские медики, индийский штамм напоминает по симптоматике обычную простуду, которая сопровождается неприятными ощущениями в горле, и головной болью.