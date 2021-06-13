Курс рубля
- Путин обеспечил России санкционную неуязвимость перед встречей с Байденом - СМИ
- Впервые с июля 2020 года: курс доллара упал ниже 72 рублей
- ФНБ без доллара: что делать с валютными накоплениями
Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщает, что за прошедшие сутки болезнь подхватили 14 723 жителя. По последним данным, на 13 июня в России выявлено 5 208 687 зараженных.
7 704 случая выявлено в Москве. Второе место занимает Московская область, где за день инфекция подтвердилась у 953 жителей. В Санкт-Петербурге за сутки коронавирус диагностировали у 862 человек.
За прошедшие сутки зафиксировали 357 случаев летального исхода. Всего с начала эпидемии скончались 126 430 россиян.
Успешно излечились от инфекции 9 166 пациентов. За все время от коронавируса смогли избавиться 4 801 335 жителей РФ.
Напомним, в Москве объявлено о продлении выходных дней из-за тяжелой эпидемиологической обстановки. Глава города Сергей Собянин заявил, что период с 16 по 20 июня в российской столице объявлен нерабочим.
Ранее специалисты из Королевского колледжа в Лондоне заявили, что симптомы коронавирусной инфекции изменились в результате мутации самого SARS-CoV-2. Как отметили британские медики, индийский штамм напоминает по симптоматике обычную простуду, которая сопровождается неприятными ощущениями в горле, и головной болью.
С места крушения лайнера мальчик вынес необычных пассажиров рейса
Западный обозреватель рассказал о главном преимуществе Пентагона