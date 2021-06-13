Cтатистика по COVID-19 в России достигла максимума с февраля - оперштаб

В среднем ежедневные показатели растут на 1000 случаев

Суточный прирост коронавирусной инфекции в России достиг 14 723 случаев. Приведенный показатель оказался рекордным с середины февраля, когда было выявлено за сутки свыше 14,2 тыс. зараженных.

Накануне оперштаб сообщил о 13 510 заболевших. Как отмечает РИА "Новости", темп прироста составил 0,28%.

В оперштабе также отметили, что с 8 июня ежедневные показатели заболеваемости в стране увеличиваются в день в среднем на тысячу случаев.

Известно, что из-за тяжелой эпидситуации московская мэрия приняла решение об отмене общегородского выпускного. Теперь одиннадцатиклассникам предстоит праздновать в своих школах.

Егор МАЛКОВ

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