В среднем ежедневные показатели растут на 1000 случаев

Суточный прирост коронавирусной инфекции в России достиг 14 723 случаев. Приведенный показатель оказался рекордным с середины февраля, когда было выявлено за сутки свыше 14,2 тыс. зараженных.

Накануне оперштаб сообщил о 13 510 заболевших. Как отмечает РИА "Новости", темп прироста составил 0,28%.

В оперштабе также отметили, что с 8 июня ежедневные показатели заболеваемости в стране увеличиваются в день в среднем на тысячу случаев.

Известно, что из-за тяжелой эпидситуации московская мэрия приняла решение об отмене общегородского выпускного. Теперь одиннадцатиклассникам предстоит праздновать в своих школах.