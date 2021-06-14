В столице зараженных COVID-19 за сутки оказалось 6590 человек

Согласно данным Оперативного штаба, за последние 24 часа в России выявили 13 721 новых случаев заболевания коронавирусом. За все время эпидемии положительные тесты на инфекцию сдали 5 222 408 россиян.

В Москве на самоизоляцию ушли 6590 горожан. В Подмосковье, которое заняло вторую строчку по количеству заболевших, число зараженных выросло на 1043. В Санкт-Петербурге COVID-19 подхватили 865 жителей.

Умер от коронавируса 371 пациент. За все время скончались 126 801 человек.

Выздоровевших от инфекции из Китая за сутки оказалось 8 312 россиян. За время эпидемии побороть COVID-19 смогли 4 809 647 жителей страны.

С завтрашнего дня, 15 июня, в столице вступают в силу новые ограничительные меры в связи с выросшим числом заболевших. Также в Москве будут длинные выходные – они продолжатся до 20 числа.