Еще 14 185 зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 15 июня

Еще 14 185 зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 15 июня
Фото: Денис Гришкин/АГН Москва
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Жертвами инфекции уже стали 127 180 человек

За последние 24 часа, как передает Оперштаб, заразились 14 185 россиян. При этом умерли 379 жителей нашей стран, а вылечились 8 597 соотечественников

  • Не меняется топ-3 городов с наиболее тревожной обстановкой по COVID-19. Лидирует все еще Москва. В столице число заболевших увеличилось на 6 805 горожан.
  • Тревожная ситуация наблюдается и в Санкт-Петербурге. Там поставили еще 1 135 неутешительных диагнозов.
  • Немногим лучше обстановка в Подмосковье. За сутки в регионе 902 теста на коронавирус дали положительный результат.

С начала пандемии коронавирус обнаружили у 5 236 593 жителей нашей страны. Число жертв инфекции в России достигло 127 180. Избавиться от COVID-19 удалось 4 818 244 соотечественникам.

Ранее сообщалось, что доля молодых пациентов с коронавирусом составляет  уже почти треть от всех заболевших. За последние два месяца число зараженных в возрасте от 18 до 35 лет возросло на 35%.

Еще стало известно об измененных симптомах коронавируса. Из-за появления новых штаммов к таким относятся боль в горле и головная боль.  

Полина ДОРОЖКИНА

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