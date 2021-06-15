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За последние 24 часа, как передает Оперштаб, заразились 14 185 россиян. При этом умерли 379 жителей нашей стран, а вылечились 8 597 соотечественников
С начала пандемии коронавирус обнаружили у 5 236 593 жителей нашей страны. Число жертв инфекции в России достигло 127 180. Избавиться от COVID-19 удалось 4 818 244 соотечественникам.
Ранее сообщалось, что доля молодых пациентов с коронавирусом составляет уже почти треть от всех заболевших. За последние два месяца число зараженных в возрасте от 18 до 35 лет возросло на 35%.
Еще стало известно об измененных симптомах коронавируса. Из-за появления новых штаммов к таким относятся
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