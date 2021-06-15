Практически повсеместно начали строже контролировать соблюдение масочного режима, который официально и не отменялся

В России растет заболеваемость коронавирусом. В связи с этим местные власти ввели различные ограничения, необходимые для борьбы с распространением инфекции в конкретном регионе.

В Москве с 15 июня до 19 июня введен режим нерабочих дней. С 13 по 20 июня приостановлена работа фуд-кортов, общественных игровых пространств, спортивных площадок в парках. Среди граждан, которые поставят вакцину от коронавируса с 14 июня по 11 июля, разыграют автомобили.

В Бурятии до 1 июля закрываются парки, общественные досуговые пространства, бассейны, СПА-салоны, солярии, фитнес-клубы, прекращены репетиции творческих коллективов. Для жителей республике старше 65 лет введен режим обязательной самоизоляции.

В Санкт-Петербурге с 17 июня приостанавливают работу фуд-кортов в ТЦ, детских комнат, заведения общепита не смогут принимать посетителей с 2:00 до 6:00.



В Мурманской области с 18 июня запрещается работа общепита и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00. С 21 июня треть сотрудников должна быть переведена на дистанционный режим, загрузка транспорта также не должна превышать 2/3. Контроль за соблюдением масочного режима усилится, передает РИА "Новости".

В Хабаровском крае власти предписали перевести на удаленную работу беременных женщин и людей старше 65 лет. Вылет в северные районы края (Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский) разрешен только при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, уточняет RT.

В Ханты-Мансийском АО жителям старше 65 лет и с ослабленным здоровьем предписано не выходить из дома. Исключения составляют граждане, которые уже сделали прививку от коронавируса. Также все жители ХМАО, возвращающиеся в регион из других областей РФ, обязаны предоставить работодателю отрицательный ПЦР-тест, либо справку о наличии антител к COVID-19, либо сертификат о вакцинации, сообщает URA.RU.

Накануне в России было подтверждено 13 721 случай заражения коронавирусом.