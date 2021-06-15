В администрации заявили, что ничего не исключено

Крымская администрация не планирует введение локдауна, однако вместе с тем не исключает подобных ограничений в случае резкого всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией. В аппарате правительства республики заявили, что в условиях столь высокого спроса на отечественные курорты подобные шаги станут самой крайней мерой.

Как отметили в администрации, правительство готово на введение ограничений в виде закрытия общественных пространств. Тем не менее, в условиях высочайшего спроса такое решение станет "жесточайшей мерой".

"Этого очень бы не хотелось, повторим. Какой выход? Масочный режим соблюдайте хотя бы в местах скопления людей в закрытых пространствах, магазинах, ТЦ, в транспорте – но по-настоящему. Используйте санитайзеры. И, главное – вакцинируйтесь – это относится и к крымчанам, и к нашим гостям" – заявили в правительстве республики.

Как отмечает источник, власти сделают все, чтобы избежать подобного решения, однако "ничего не исключено", передает телеграм-канал "Крымский".

"Будем очень, очень стараться избежать таких мер, используя другие" – приводит канал заявление источника в аппарате.

Согласно приведенным данным, в этом году в Крыму ожидается до 10 миллионов туристов. Сочинский и крымский аэропорты уже испытывают проблемы со слотами для самолетов. А отели с гостевыми домами, включая частный сектор, забронированы до середины осени.

По мнению отечественных экспертов, Крым удерживает лидирующие позиции по популярности среди российских курортов, обгоняя Байкал, Камчатку, Алтай и Приэльбрусье. Причина же заключается в том, что регион имеет более развитую инфраструктуру.







