Ранее переболевший официальный представитель Кремля пока не видит необходимости делать прививку

Дмитрий Песков еще не прошел вакцинацию от коронавируса. О причинах рассказал он сам.

Ранее переболевший официальный представитель Кремля пока не видит необходимости делать такие прививки. У него есть "очень большие антитела", и "Т-клеточный иммунитет", цитирует объяснение пресс-секретаря российского президента РИА "Новости".

Песков считает, что россияне должны проходить вакцинацию только добровольно. Это полностью зависит от их "сознательности и разумности", добавил представитель Кремля.

Каждому из соотечесвенников важно понять, что прививка – это не средство спасения, а единственная возможность защититься от болезни, и другой просто нет, отметил Дмитрий Сергеевич.

В Кремле не довольны тем, как проходит вакцинация. Президент использует любую возможность призвать граждан сделать прививку, сообщил Песков.

Между тем ситуация с распространением COVID-19 вызывает серьезные опасения. По новым данным, в нашей стране уже выявлено 5 236 593 случая заражения. Только за сутки число инфицированных по стране возросло на 14 185. В одной только Москве заболели еще 6 805 человек.

У официального представителя Кремля диагностировали коронавирус в мае прошлого года. Из-за болезни Дмитрий Песков даже задумался о составлении завещания.