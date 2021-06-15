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Дмитрий Песков еще не прошел вакцинацию от коронавируса. О причинах рассказал он сам.
Ранее переболевший официальный представитель Кремля пока не видит необходимости делать такие прививки. У него есть "очень большие антитела", и "Т-клеточный иммунитет", цитирует объяснение пресс-секретаря российского президента РИА "Новости".
Песков считает, что россияне должны проходить вакцинацию только добровольно. Это полностью зависит от их "сознательности и разумности", добавил представитель Кремля.
Каждому из соотечесвенников важно понять, что прививка – это не средство спасения, а единственная возможность защититься от болезни, и другой просто нет, отметил Дмитрий Сергеевич.
В Кремле не довольны тем, как проходит вакцинация. Президент использует любую возможность призвать граждан сделать прививку, сообщил Песков.
Между тем ситуация с распространением COVID-19 вызывает серьезные опасения. По новым данным, в нашей стране уже выявлено 5 236 593 случая заражения. Только за сутки число инфицированных по стране возросло на 14 185. В одной только Москве заболели еще 6 805 человек.
У официального представителя Кремля диагностировали коронавирус в мае прошлого года. Из-за болезни Дмитрий Песков даже задумался о составлении завещания.
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