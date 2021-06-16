Заболели 13 397  человек: свежая статистика по коронавирусу в России на 16 июня

Заболели 13 397 человек: свежая статистика по коронавирусу в России на 16 июня
Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
продолжениеКоронавирус в России: главное
От COVID-19 избавились еще 10 256 жителей нашей страны

К 16 июня в России выявлено 5 249 990 случаев заражения. Только за сутки, по новым данным Оперативного штаба, подхватили инфекцию 13 397 человек.

Непростая ситуация в Москве, где за 24 часа диагноз "коронавирус" поставлен 5 782 горожанам. Выросло и количество заболевших в Петербурге – на 1 187. Еще у 927 жителей Подмосковья обнаружен COVID-19.

Со вчерашнего дня в нашей стране умерли 396 инфицированных. В целом за время эпидемии скончались 127 576 пациентов с коронавирусом.

Излечились от опасной болезни еще 10 256 россиян. Выздоровели с начала пандемии  4 828 500 человек.

Накануне власти Подмосковья отчитались о лидерах по числу зараженных COVID-19. Меньше всего опасных диагнозов выявлено у жителей Электрогорска.

До этого стало известно, почему Дмитрий Песков еще непрошел вакцинацию от коронавируса. Ранее переболевший официальный представитель Кремля пока не видит необходимости делать прививку, так как у него есть "очень большие антитела", и "Т-клеточный иммунитет".

Полина ДОРОЖКИНА

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Первые случаи заражения коронавирусом в США произошли ещё в декабре 2019 года. К такому выводу пришли специалисты Национальных институтов здравоохранения (NIH) США после проведённого в стране исследования образцов крови.
«Результаты этого отчета предполагают, что инфекция SARS-CoV-2 могла присутствовать в США ... раньше, чем предполагалось», Что и требовалось доказать.
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