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К 16 июня в России выявлено 5 249 990 случаев заражения. Только за сутки, по новым данным Оперативного штаба, подхватили инфекцию 13 397 человек.
Непростая ситуация в Москве, где за 24 часа диагноз "коронавирус" поставлен 5 782 горожанам. Выросло и количество заболевших в Петербурге – на 1 187. Еще у 927 жителей Подмосковья обнаружен COVID-19.
Со вчерашнего дня в нашей стране умерли 396 инфицированных. В целом за время эпидемии скончались 127 576 пациентов с коронавирусом.
Излечились от опасной болезни еще 10 256 россиян. Выздоровели с начала пандемии 4 828 500 человек.
Накануне власти Подмосковья отчитались о лидерах по числу зараженных COVID-19. Меньше всего опасных диагнозов выявлено у жителей Электрогорска.
До этого стало известно, почему Дмитрий Песков еще непрошел вакцинацию от коронавируса. Ранее
переболевший официальный представитель Кремля пока не видит необходимости
делать прививку, так как у него есть "очень большие антитела", и
"Т-клеточный иммунитет".
Экономический кризис, пандемия, и существенное снижение нефтяных доходов не пустили Россию по миру
Поведение президента США говорит о его коварной стратегии