От COVID-19 избавились еще 10 256 жителей нашей страны

К 16 июня в России выявлено 5 249 990 случаев заражения. Только за сутки, по новым данным Оперативного штаба, подхватили инфекцию 13 397 человек.

Непростая ситуация в Москве, где за 24 часа диагноз "коронавирус" поставлен 5 782 горожанам. Выросло и количество заболевших в Петербурге – на 1 187. Еще у 927 жителей Подмосковья обнаружен COVID-19.

Со вчерашнего дня в нашей стране умерли 396 инфицированных. В целом за время эпидемии скончались 127 576 пациентов с коронавирусом.

Излечились от опасной болезни еще 10 256 россиян. Выздоровели с начала пандемии 4 828 500 человек.

Накануне власти Подмосковья отчитались о лидерах по числу зараженных COVID-19. Меньше всего опасных диагнозов выявлено у жителей Электрогорска.

До этого стало известно, почему Дмитрий Песков еще непрошел вакцинацию от коронавируса. Ранее переболевший официальный представитель Кремля пока не видит необходимости делать прививку, так как у него есть "очень большие антитела", и "Т-клеточный иммунитет".

