В Москве обнаружили новую мутацию коронавируса

По столице бродит видоизменившийся индийский штамм

Ученые столкнулись с неприятной находкой: оказалось, в российской столице появилась новая мутация COVID-19. Печальными вестями поделился глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Высокопоставленный эксперт сообщил, что речь идет о штамме, который мутировал на основе индийского варианта COVID-19.  В интервью "Интерфаксу" ученый сообщил, что разработанный российскими специалистами препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции "Спутник V" демонстрирует отличные результаты в борьбе с индийским штаммом.

Стоит отметить, что уже многие звезды и государственные деятели прошли вакцинацию. Ранее стало известно, почему пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пока отказывается от данной процедуры.

Ольга ФЕДОРОВА

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