Курс рубля
- Путин обеспечил России санкционную неуязвимость перед встречей с Байденом - СМИ
- Впервые с июля 2020 года: курс доллара упал ниже 72 рублей
- ФНБ без доллара: что делать с валютными накоплениями
Ученые столкнулись с неприятной находкой: оказалось, в российской
столице появилась новая мутация COVID-19. Печальными вестями поделился глава
Центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Высокопоставленный эксперт сообщил, что речь идет о штамме, который мутировал на основе индийского варианта COVID-19. В интервью "Интерфаксу" ученый сообщил, что разработанный российскими специалистами препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции "Спутник V" демонстрирует отличные результаты в борьбе с индийским штаммом.
Стоит отметить, что уже многие звезды и государственные деятели прошли вакцинацию. Ранее стало известно, почему пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пока отказывается от данной процедуры.
Экономический кризис, пандемия, и существенное снижение нефтяных доходов не пустили Россию по миру
Поведение президента США говорит о его коварной стратегии