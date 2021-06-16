По столице бродит видоизменившийся индийский штамм

Ученые столкнулись с неприятной находкой: оказалось, в российской столице появилась новая мутация COVID-19. Печальными вестями поделился глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.



Высокопоставленный эксперт сообщил, что речь идет о штамме, который мутировал на основе индийского варианта COVID-19. В интервью "Интерфаксу" ученый сообщил, что разработанный российскими специалистами препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции "Спутник V" демонстрирует отличные результаты в борьбе с индийским штаммом.

Стоит отметить, что уже многие звезды и государственные деятели прошли вакцинацию. Ранее стало известно, почему пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пока отказывается от данной процедуры.